Один з лідерів блоку «Наша Україна», народний депутат Анатолій МАТВІЄНКО допускає створення коаліції національного єднання за результатами круглого столу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

На запитання, чи погодиться «Наша Україна» на пропозицію антикризової коаліції розпочати офіційні переговори про розширення цієї коаліції, А.МАТВІЄНКО відповів, що будь-які переговори - це політичний спосіб пошуку рішення. Водночас він зазначив, що «не знає, що таке розширення коаліції», додавши, що може бути створена нова коаліція. При цьому зазначивши, що ця коаліція може стати «коаліцією національного єднання».

А.МАТВІЄНКО наголосив, що, перш за все, для створення такої коаліції мають бути визначені програмні речі, потім питання сфер відповідальності, а вже після цього - кадрові питання. Зокрема, А.МАТВІЄНКО повідомив, що зараз за пропозицією “Нашої України” готується документ «національного єднання», і саме він має визначити «параметри, стратегію, куди рухатись». Потім, за його словами, мають бути визначені принципи відповідальності, і тільки після цього можливі варіанти кадрових призначень.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде присутня у новій коаліції Комуністична партія, А.МАТВІЄНКО зазначив, що для цього вони мають відмовитись від своєї передвиборчої риторики. За словами А.МАТВІЄНКА, те саме стосується і Соціалістичної партії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 16.00 в Секретаріаті Президента України за ініціативою глави держави відбудеться загальнонаціональний круглий стіл з метою розв’язання парламентської кризи неконфронтаційним шляхом.

У заході візьмуть участь голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ, лідери всіх парламентських фракцій: Роман БЕЗСМЕРТНИЙ («Наша Україна»), Петро СИМОНЕНКО (Комуністична партія), Юлія ТИМОШЕНКО (БЮТ), Василь ЦУШКО (Соціалістична партія), Віктор ЯНУКОВИЧ (Партія регіонів), а також громадські діячі.

Сьогодні ж Рада антикризової коаліції запропонувала «Нашій Україні» офіційно розпочати переговори про розширення коаліції.