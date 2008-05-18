Балога готовий піти з посади

Голова Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА готовий піти зі своєї посади заради збереження коаліції.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “1+1”.

За його словами, він робитиме все, що йому скаже Президент. “Я вам скажу, що самий високий пік на тій чи іншій посаді – це перший день, коли ти прийшов на роботу. Я вже пропрацював 2 роки, тому не має значення, коли йти з роботи. Важливо, корисний ти був чи ні”, – зазначив керівник Секретаріату, додавши, що людина, яка думає лише про те, щоб залишитися на своїй посаді, не повинна йти на таку роботу.

На уточнююче запитання журналіста, чи можна його слова розцінювати як готовність піти з посади заради збереження коаліції, В.БАЛОГА сказав: “Однозначно”.