Вінський пояснив, навіщо Тимошенко позапланово скликала Кабмін

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні сьогодні розгляне питання, пов`язане з рішенням РНБО про заборону приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ сьогодні журналістам.

«Сьогодні засідання позапланове. Це пов`язане з рішенням РНБО про те, щоб повністю припинити приватизацію і про те, що Vanko – це правильно. Зараз ми вирішуватимемо, щоб Кабінет міністрів міг відреагувати на ту проблематику, що з’явилася в п`ятницю», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ».