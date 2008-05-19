Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Портнова

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу щодо призначеного урядом виконувачем обов’язків голови Фонду державного майна України Андрія ПОРТНОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Секретаріату Президента.

Зокрема, сьогодні зранку відбулась зустріч Президента Віктора ЮЩЕНКА з генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ, на якій керівник ГПУ поінформував про результати перевірки виконання рішення РНБО щодо ФДМУ.

Генпрокуратура перевірила законність дій А.ПОРТНОВА і виявила ознаки перевищення ним владних повноважень, які дестабілізували роботу ФДМУ. У зв’язку з цим Генпрокуратура порушили кримінальну справу щодо А.ПОРТНОВА за фактом замаху на незаконну приватизацію за ч.1 ст. 233 та ч 2. ст. 365 Кримінального кодексу, повідомили у прес-службі Секретаріату Президента з посиланням на інформацію О.МЕДВЕДЬКА.