Генпрокуратура порушила кримінальну справу щодо Портнова
11:27, 19 травня 2008Політика
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"За фактом замаху на приватизацію"
|Андрій Портнов
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Секретаріату Президента.
Зокрема, сьогодні зранку відбулась зустріч Президента Віктора ЮЩЕНКА з генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ, на якій керівник ГПУ поінформував про результати перевірки виконання рішення РНБО щодо ФДМУ.
Генпрокуратура перевірила законність дій А.ПОРТНОВА і виявила ознаки перевищення ним владних повноважень, які дестабілізували роботу ФДМУ. У зв’язку з цим Генпрокуратура порушили кримінальну справу щодо А.ПОРТНОВА за фактом замаху на незаконну приватизацію за ч.1 ст. 233 та ч 2. ст. 365 Кримінального кодексу, повідомили у прес-службі Секретаріату Президента з посиланням на інформацію О.МЕДВЕДЬКА.
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