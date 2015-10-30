Порошенко очікує незабаром побачити у радах всіх рівнів проукраїнську більшість

Як передає кореспондент УНІАН, про глава держави заявив у своєму зверненні щодо місцевих виборів.

«Очікую, що протягом дуже короткого часу в радах всіх рівнів будуть сформовані проукраїнські більшості, які здатні ухвалювати ефективні рішення для розв’язання проблем місцевих громад», - сказав він.

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Також, за його словами, «так само швидко мають вщухнути емоції і в самій парламентській коаліції, для якої конкуренція її членів на місцевих виборах стала випробуванням на міцність».

«Закликаю всіх вже сьогодні закопати сокиру війни, викурити люльку миру – і надолужувати відставання в темпах реформ… Ще раз закликаю всі партії у політичній конкуренції не перетинати червоних ліній, за якими внутрішня політична боротьба досягла би такої напруги, що послабила би здатність країни протистояти зовнішнім загрозам», - зазначив глава держави.