Балога лякає Тимошенко другим гірчичником і вилученням з поля

Об`єктивний аналіз економічних тенденцій останнього місяця свідчить, що інфляція у травні становитиме 1,5 - 1,6 %, тобто вдвічі більше за найгірший показник кількох попередніх років.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-служба глави держави, заявив глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА. Він відзначив, що заяви прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО “про уповільнення темпів зростання інфляції не слід сприймати як свідчення того, що урядові вдалося подолати негативні явища в економіці. Адже останні сім років із квітня по серпень інфляція була або близька до нуля, або в країні фіксувалася дефляція”.

Тому, за висновком В.БАЛОГИ, “інфляційний спад пояснюється не якимись професійними діями Кабінету Міністрів, а дією сезонних економічних факторів. Однак і 1,5 % інфляції в травні - це суттєвий внесок в інфляційний показник року”. “Уряд разом із Національним банком намагаються обмежити обіг гривні, що призводить до дефіциту готівки та різкого здорожчання кредитів аж до припинення кредитування, зокрема, сільського господарства. У свою чергу, це провокує чергові сплески інфляції”, вважає він.

«Мало оптимізму і в рапортах уряду про значне зростання доходів громадян. Важливо розуміти, що доходи збільшуються втричі швидше, ніж валовий внутрішній продукт. Адже гроші, не забезпечені товарами, є одним із інфляційних джерел. Коло замикається: невиправдано збільшені доходи розкручують інфляцію, яка, у свою чергу, з`їдає значну частину цих доходів. Враховуючи плани Кабміну спрямувати кошти від приватизації в готівковий обіг, можна упевнено прогнозувати посилення інфляційних чинників», - зазначив глава Секретаріату.

Він наголосив, що “антиінфляційним законом в країні є Державний бюджет, зміни до якого мали бути ухвалені ще в березні. Саме через те, що у головному фінансовому документі не враховано економічні реалії дня, практично бездіяльним є Аграрний фонд як дієвий інструмент протидії зростанню цін на продовольство”. “Кожен пенсіонер щомісяця втрачає 50 гривень - такий інфляційний податок платять найменш захищені категорії громадян. З урахуванням травневого прогнозу інфляції ця цифра становитиме вже 60 гривень. Президент Віктор ЮЩЕНКО вже говорив про «жовту карту» уряду за інфляцію. Нагадаю футбольні правила: після другого «гірчичника» настає вилучення з поля», - сказав В.БАЛОГА.