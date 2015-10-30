Суд залишив Мосійчука під вартою
Печерський районний суд Києва залишив під вартою до 15 листопада народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосила слідчий суддя Печерського районного суду Києва Світлана Бабенко, відмовивши таким чином у задоволенні клопотання сторони захисту у зміні Мосійчуку запобіжного заходу.
“Рішення суду першої інстанції залишити в силі. Клопотання адвокатів - без задоволення", - зазначається в ухвалі суду.
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Як відомо, Мосійчук днями заявив відвід судді Бабенко, мотивувавши своє рішення тим, що вона є упередженою і винесе незаконне рішення.
У свою чергу суддя Бабенко оголосила в судовому засіданні перерву на невизначений час для розгляду заявленого Мосийчуком клопотання. Згідно з автоматичною системою розподілу справ суддями Печерського районного суду Києва, розгляд відводу судді Бабенко було розписано на суддю цього ж суду Володимира Карабаня, якому Мосійчук також заявив відвід, мотивуючи це неприязними стосунками, поданням до Європейського суду з прав людини щодо неправомірності дій Карабаня, який обрав для Мосійчука запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції.
18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 15 листопада. 13 жовтня Апеляційний суд Києва залишив у силі це рішення райсуду.
23 жовтня в Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженню щодо Мосійчука.