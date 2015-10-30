Суд залишив Мосійчука під вартою

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосила слідчий суддя Печерського районного суду Києва Світлана Бабенко, відмовивши таким чином у задоволенні клопотання сторони захисту у зміні Мосійчуку запобіжного заходу.

“Рішення суду першої інстанції залишити в силі. Клопотання адвокатів - без задоволення", - зазначається в ухвалі суду.

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Як відомо, Мосійчук днями заявив відвід судді Бабенко, мотивувавши своє рішення тим, що вона є упередженою і винесе незаконне рішення.

У свою чергу суддя Бабенко оголосила в судовому засіданні перерву на невизначений час для розгляду заявленого Мосийчуком клопотання. Згідно з автоматичною системою розподілу справ суддями Печерського районного суду Києва, розгляд відводу судді Бабенко було розписано на суддю цього ж суду Володимира Карабаня, якому Мосійчук також заявив відвід, мотивуючи це неприязними стосунками, поданням до Європейського суду з прав людини щодо неправомірності дій Карабаня, який обрав для Мосійчука запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою в корупції.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав Мосійчуку запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 15 листопада. 13 жовтня Апеляційний суд Києва залишив у силі це рішення райсуду.

23 жовтня в Генпрокуратурі заявили про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженню щодо Мосійчука.