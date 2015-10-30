У Сєвєродонецьку продовжать боротьбу нинішній і колишній мери, в Лисичанську переміг кандидат ОБ

Як свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, найбільшу кількість голосів виборців набрав діючий мер, самовисуванець Валентин Казаков - 26,4%, або 7591. Раніше він очолював правління Сєверодонецького об'єднання "Азот".

Його найближчий суперник - директор Сєвєродонецької ТЕЦ, екс-мер Сєвєродонецька, що переобирався 4 рази (1994-2010 роки), також самовисуванець Володимир Грицишин - набрав 23,1% (6627) голосів.

Представник партії "Наш край" Юрій Фурман набрав 15,5%, самовисуванець Петро Чернишин - 10%, самовисуванка Рімма Білоцерківська - 6,07%, а кандидат БПП "Солідарність" Сергій Самарський - 5,19%. Решта набрали менше 3,5%.

Всього на посаду мера Сєвєродонецька балотувалося 18 кандидатів.

У свою чергу в сусідньому Лисичанську вже в першому турі переміг висуванець "Опозиційного блоку", в.о. директора шахти ім. Капустіна ПАТ "Лисичанськвугілля" Сергій Шилін, що набрав 52,45%, або 12661 голос.

Найближчий конкурент Шиліна - висуванець БПП "Солідарність" Віталій Шведов – отримав результат 17,4%, решта 4 кандидата-самовисуванця отримали від 1,51% до 13,77%.

У Рубіжному, що утворює єдину агломерацію з Сєвєродонецьком і Лисичанськом, також переміг кандидат від "Опозиційного блоку" - Сергій Хортів, що набрав 67,03%, або 11271 голос виборців.

Його найближчий суперник - кандидат від партії "Справедливість" Дмитро Мухтаров - набрав 12,71% голосів, решта 6 кандидатів отримали менше 5%.