Конкурс з продажу ОПЗ перенесли на невизначений термін

Дату проведення конкурсу з продажу Одеського припортового заводу перенесено на невизначений термін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні після засідання Кабінету Міністрів повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК.

«Прийнято рішення перенести проведення конкурсу на невизначений термін», - зазначив М.ОНІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, конкурс з продажу 99,52% акцій Одеського припортового заводу планували провести 20 травня. Проте Рада національної безпеки та оборони України 16 травня заборонила уряду та Фонду державного майна України здійснювати приватизацію державних пакетів акцій енергокомпаній, Одеського припортового заводу та деяких інших підприємств.

Рішення РНБО, за заявою прес-служби Секретаріату Президента, введено в дію указом Президента.