В СБУ поки не коментують інформацію про затримання лідера партії "УКРОП" Корбана
10:20, 31 жовтня 2015Політика
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В Службі безпеки України поки не коментують інформацію про затримання лідера партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадія Корбана.
Геннадій Корбан / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
Згідно повідомлення, на даний час у Дніпропетровську СБУ спільно з прокуратурою проводить широкомасштабну спецоперацію.
В чому вона полягає, в СБУ поки не уточнюють і обіцяють подробиці розповісти пізніше.
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Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної організації партії “УКРОП”, сьогодні СБУ затримала Корбана.
Спецслужби проводять обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана та Наталії Хазан.
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