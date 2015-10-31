В СБУ поки не коментують інформацію про затримання лідера партії "УКРОП" Корбана

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Згідно повідомлення, на даний час у Дніпропетровську СБУ спільно з прокуратурою проводить широкомасштабну спецоперацію.

В чому вона полягає, в СБУ поки не уточнюють і обіцяють подробиці розповісти пізніше.

Читайте такожВ УКРОПі повідомили про затримання Корбана в Дніпропетровську

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної організації партії “УКРОП”, сьогодні СБУ затримала Корбана.

Спецслужби проводять обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла Хазана та Наталії Хазан.