Філатов: Силовики перешкоджають адвокату Корбана в оформленні заяви про викрадення лідера партії "УКРОП"

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Йде обшук у батьків Корбана. У нього хвора лежача мати», - зазначив Філатов.

«Не пускають адвоката для оформлення заяви про викрадення Геннадія.

Нелюди», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала лідера партії «Українське об'єднання патріотів – УКРОП» Корбана.

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За інформацією прес-служби партії "УКРОП", також проводяться обшуки у батьків Корбана, а також у керівників Фонду оборони країни Павла Хазана і Наталії Хазан.

За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". При затриманні вони не пред'явили жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика і бізнесмена.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська повідомила, що Служба безпеки спільно з Генеральною прокуратурою України проводять "широкомасштабну спецоперацію в Дніпропетровську", в якій задіяні понад 500 працівників.

Однак коментувати її вона відмовилася, зауваживши, що про результати буде повідомлено на брифінгу.