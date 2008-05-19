Зборів коаліції сьогодні не буде
13:33, 19 травня 2008Політика
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Інформація від Кириленка
Зборів Коаліції демократичних сил сьогодні, 19 травня, не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
Він зазначив, що сьогодні на Погоджувальній раді лідерів фракцій парламенту «сформований нормальний порядок денний».
Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ у Верховній Раді України закликала провести сьогодні о 15.00 загальні збори Коаліції демократичних сил за участю прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.
На зборах пропонується розглянути ситуацію в країні, ситуацію в коаліції та стан виконання коаліційних домовленостей.
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