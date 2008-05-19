Зборів коаліції сьогодні не буде

Зборів Коаліції демократичних сил сьогодні, 19 травня, не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що сьогодні на Погоджувальній раді лідерів фракцій парламенту «сформований нормальний порядок денний».

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ у Верховній Раді України закликала провести сьогодні о 15.00 загальні збори Коаліції демократичних сил за участю прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.

На зборах пропонується розглянути ситуацію в країні, ситуацію в коаліції та стан виконання коаліційних домовленостей.