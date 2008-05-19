Тимошенко каже, що олігархів очолює Балога

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає передчасною підготовку до проведення чергових президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Я вважаю, що сьогодні необхідно робити свою справу кожному чиновнику, кожному міністру, а не думати про якісь чергові вибори. Я хочу взагалі зараз це питання не обговорювати», - сказала прем`єр-міністр.

Крім того, вона також закликала всіх «забути про відставку уряду». «Я вважаю, що демократична коаліція ніколи в житті не піде на поводі в кланів і олігархії й не зробить те, чого від неї вимагає (олігархія – УНІАН) вже п`ять місяців вустами свого керівника Віктора БАЛОГИ. Я думаю, що уряд працюватиме, й демократична коаліція працюватиме», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також розраховує, що план із дискредитації уряду, розроблений ще під час його формування, не буде здійснено.