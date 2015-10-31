"Так, це режим Порошенко": Філатов опублікував відео, як до його приймальні без понятих проникли люди

Один невідомих після після неодноразових прохань представитися заявив, що він є слідчим Генеральної прокуратури України.

У мене в приймальні народного депутата обшук.Так. Це не сон, це - режим Порошенко.Політики, будь ласка, висловіть сво... Posted by Borys Filatov on 31 жовтня 2015 р.

Прямо зараз у мене в приймальню без понятих проникли люди. Posted by Borys Filatov on 31 жовтня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Дніпропетровську СБУ затримала Корбана. Прес-служба обласної організації партії "УКРОП" заявляла про обшуки у батьків Корбана, а також керівників Фонду оборони країни Павла та Наталії Хазанів, а також у громадській приймальні народного депутата, члена політради "УКРОП" Бориса Філатова. За словами Філатова, у затриманні Корбана брали участь 8 бійців спецпідрозділу "Альфа". Під час затримання вони не надали жодних документів і не пояснили, на якій підставі здійснюють затримання політика та бізнесмена.