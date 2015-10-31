В Одесі правоохоронці не можуть вилучити протоколи для перевірки через саботаж членів виборчкому - Саакашвілі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі написав на своїй сторінці Facebook.

«Вчора прокуратура області звернулася до суду за дозволом виїмки виборчих протоколів, щоб встановити можливі фальсифікації. Під час цього процесу в суді та прокуратурі раптово вимкнули світло. Незважаючи на це, суд все одно ухвалив рішення. Дізнавшись про це, всі члени міської комісії зачинили будівлю і розбіглися по домівках. Зараз їх збирають по одному, щоб виконати судове рішення», - написав Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, Одеська міська виборча комісія ввечері 27 жовтня зареєструвала Геннадія Труханова мером Одеси. Так, згідно з результатами 100% підрахованих протоколів, у голосуванні на виборах мера Одеси взяли участь 264 тис. 76 осіб. За Труханова проголосували 138 тис. 865 виборців, що становить 52,58%, за Олександра Боровика - 66 тис. 482 чоловік (25,18%), за Едуарда Гурвіца - 22 тис. 475 чоловік (8,51%), за Сергія Ківалова - 14 тис. 865 (5,62), за Світлану Фабрикант - 8 тис. 174 (3,1%). Глава Одеської ОДА Саакашвілі 27 жовтня заявив, що на виборах міського голови Одеси була допущена масова фальсифікація на користь чинного мера Труханова.