У 'ПриватБанку' подешевшав євро: актуальний курс валют на 25 серпня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 52,63 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у вівторок, 25 серпня, не змінився і становить 44,85 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 52,50 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,25 гривні, а євро - за курсом 51,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у вівторок залишився незмінним і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні аналогічно відповідає вчорашньому показнику – 52,63 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 25 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,71 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 52,16 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 9 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 5 копійки і складає 44,95 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,48 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 11 копійок і становить 52,45 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,80 гривні за євро.

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