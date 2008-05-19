На енергетичний саміт до Києва прибуде 8 президентів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала прес-секретар Президента України Ірина ВАННІКОВА на брифінгу.

Вона нагадала, що 22-23 травня в Україні відбудеться саміт з питань енергетичної безпеки, який урочисто відкриватиме Президент України.

За її словами, участь у роботі саміту вже підтвердили президенти Азербайджану, Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Румунії. Також підтвердив свою участь комісар Європейської комісії з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС та інші.

І.ВАННІКОВА зазначила, що загалом саміт має намір відвідати керівництво більш як 30 держав, представники ООН, ОБСЄ, ЄБРР, Світового банку.

У перший день саміту 22 травня в Українському домі відбудеться енергетичний форум за участю урядових та бізнесових делегацій близько 30 країн. На відкритті форуму заплановано виступ глави Української держави.

23 травня в Секретаріаті Президента України відбудеться пленарне засідання саміту з питань енергетичної безпеки та церемонія підписання документів. Після цього запланована спільна прес-конференція президентів.

І.ВАННІКОВА розповіла, що серед основних питань порядку денного саміту є попередні висновки техніко-економічного обгрунтування для проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК). Планується, що на розгляд глав держав буде запропоновано 3 варіанти реалізації ЄАНТК після переведення нафтопроводу в аверсний режим: в напрямку Польщі, Словаччини і Білорусі.

Також глави держав розглянуть концепцію створення неформальної відкритої Спільноти енерготранзитних держав на просторі від Балтійського до Чорного і Азовського морів; попередні висновки маркетингових досліджень щодо створення в Україні високотехнологічного комплексу для переробки каспійської нафти; перспективи розвитку ядерно-енергетичної галузі в Україні.