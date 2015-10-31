Геннадія Корбана можуть утримувати в слідчому управлінні ГПУ в Києві – УКРОП

Про це на прес-конференції у Києві повідомив член політради УКРОПу, голова секретаріату партії Денис Борисенко.

«На жаль, ми не можемо зараз туди потрапити, його побачити, адвокатів не допускають. Тому на сто відсотків підтвердити інформацію, що він там і з ним все добре, ми не можемо. Це поки неофіційна інформація», – сказав Борисенко.

Він також повідомив, що наразі обшуки тривають у народного депутата та члена політради УКРОПу Бориса Філатова – обшукують його приймальню. При цьому «до статусу народного депутата правоохоронцям байдуже».

За словами Борисенка, у партії здогадувалися, що ситуація може розвиватися таким радикальним чином, адже ще влітку, коли партія реєструвалась в органах Міністерства юстиції, їй ставились перешкоди: «Усі строки, яких мало бути дотримано, порушувались. Документи видавалися із затримкою, це впливало на нашу участь у виборчому процесі. Тому тиск на УКРОП почався ще влітку».

Денис Борисенко також повідомив, що партія звернулася до міжнародних організацій та проінформувала світову спільноту про те, що Геннадія Корбана «було викрадено правоохоронними органами».

«Досі ми точно не знаємо, ні хто це зробив, ні за якими статтями, ні куди його повезли. Тому ми вважаємо, що він є заручником наших правоохоронних органів та нашої влади», – додав Борисенко.

Крім того, за його словами, УКРОП буде звертатися в усі європейські інституції, аби відстояти права Геннадія Корбана, які були порушені при затриманні. «Ми не довіряємо нашим правоохоронцям», – сказав Борисенко.