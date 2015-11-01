В Житомирі Skoda протаранила міліцейську "Ниву", серед постраждалих троє правоохоронців (фото, відео)

12:46, 01 листопада 2015
Політика
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У Житомирі автомобіль Shkoda скоїв зіткнення з міліцейської «Нивою», постраждали 4 людини, серед них - троє правоохоронців.

zhitomir.today

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УДАІ УМВС України в Житомирській області.

Як зазначили в главку, аварія сталася ввечері 31 жовтня в Житомирі на перехресті вулиць Київської та Мануїльського.

Близько 22.00 на перехресті вулиць Київської та Мануїльського автомобіль Skoda, рухаючись по вул. Київській в напрямку автовокзалу, скоїв зіткнення з патрульним автомобілем «Нива», який рухався, за словами очевидців, на зелене світло світлофора по вулиці Мануїльського в напрямку вулиці Котовського.

zhitomir.today

Від удару патрульний автомобіль «Нива» винесло на тротуар. В результаті ДТП постраждали водій і 2 пасажири «Ниви», 30-ти та 24-річний сержанти міліції та 30-річний старшина міліції, які перебували на чергуванні у складі групи затримання УДСО, а також пішохід , за попередніми даними - житель Коростишівського району 1969 року народження.

zhitomir.today

Водій «Ниви», який отримав закриту черепно-мозкову травму, доставлений до реанімаційного відділення Житомирської обласної лікарні, ще 3 постраждалих госпіталізовано в інші лікувальні установи міста.

zhitomir.today

За кермом Skoda знаходився житель обласного центру, триває встановлення інших відомостей про нього.

Зараз за фактом ДТП проводиться розслідування.

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