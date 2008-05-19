Тимошенко забрала повноваження у Портнова?

Кабінет Міністрів передав собі від Фонду держмайна України повноваження з управління державними корпоративними правами Одеського припортового заводу, «Турбоатому», ВАТ «Укртелеком» і низки інших підприємств.

Як повідомляється на сайті уряду, відповідне розпорядження Кабміну №171-р датовано 16 травня 2008 р.

Окрім ОПЗ, «Турбоатому» й «Укртелекому», Кабміну передано повноваження з управління правами “Київського заводу реле та автоматики”, “Київського мотоциклетного заводу”, “Заводу “Маяк”, Феодосійської суднобудівної компанії “Море”, Науково-виробничого комплексу “Київський завод автоматики імені Петровського”, Науково-дослідного інституту електромеханічних приладів, “Меридіан” імені Корольова”, Державної акціонерної компанії “Україна туристична”.

Також документом скасовано дію пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України № 777 від 28 жовтня 2004 р. “Деякі питання управління державними корпоративними правами ВАТ “Укртелеком”.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заборонив приватизацію Одеського припортового заводу, ВАТ «Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго», «Державна енергогенерувальна компанія «Центренерго», “Феодосійська суднобудівна компанія «Море», “Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів”, «Турбоатом», “Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», “Одеський припортовий завод» і “Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд”.