УКРОП: Суд для обрання запобіжного заходу Корбану може відбутися вже завтра

Суд над лідером партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП» Геннадієм Корбаном, із великою ймовірністю, може відбутись завтра у Чернігові.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив член політради партії "УКРОП" Денис Борисенко.

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«За неофіційною інформацією, яку ми отримали, швидше за все завтра його буде транспортовано до Чернігова в суд для того, щоб обрати йому міру запобіжного заходу», - повідомив він і наголосив, що партійці зроблять все можливе аби зменшити кількість правопорушень щодо Корбана.

Своєю чергою, керівник юридичного відділу партії Віталій Гринь підтвердив, що суд може відбутися завтра.

«Також є велика ймовірність того, що при такій кількості порушень, які відбулись, адвоката не повідомлять, що відбудеться суд, а якщо і повідомлять, то буквально за кілька годин до початку судового засідання», - заявив він.

Гринь також висловив своє припущення, чому цю справу, намагатимуться передати до суду у Чернігові.

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«Я розумію, що незабаром відбудеться суд, де буде обиратись міра запобіжного заходу. У нас фігурує багато документів, якимось чином міста Чернігова. Незрозуміло, чому саме чернігівська прокуратура взялась за цю справу. Не створена слідча група, не визначені слідчі, які б мали займатись цією справою. Ми бачимо, що це рішення політичне. Мабуть, а можливо і на сто відсотків, варто говорити, що є Чернігівський суд, який підконтрольний саме владі, підконтрольний слідчим органам, які здійснюють слідчі дії. Тому ми бачимо, що нас поступово рухають саме до чернігівського суду. Документи майже всі оформлені чернігівською слідчою групою, прокуратурою. Ми бачимо, що зараз відбуваються певні рухи у бік Чернігова. Ми розуміємо, що у Києві, ніхто не хоче брати на себе відповідальність і намагається цю справу передати на периферію», - наголосив він.