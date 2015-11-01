Генпрокуратура вимагатиме арешту Корбана

ГПУ вимагатиме обрання арешту мірою запобіжного заходу Корбану.

Про це заявив прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

"Зараз буде від вас питання, що ми вимагатимемо, який запобіжний захід вимагатимемо пану Корбану - арешт. Винятково арешт. Прокуратура буде вимагати перед судом. І ми впевнені, що суддя задовольнить наше прохання та прийме рішення саме про арешт", - наголосив Куценко.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 31 жовтня в Дніпропетровську почалися обшуки«укропівців». Обшуки пройшли в будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Пізніше Корбана доставили в головне слідче управління Генеральної прокуратури України в Києві, де політику стало погано.

Пізніше стало відомо, що Корбан знаходиться в слідчому ізоляторі СБУ.