Політичний процес в Україні має виключати силовий вплив влади на партії та їх лідерів - заява "Відродження"

Політичний процес в Україні, що є суверенною європейською державою, має відбуватися із дотриманням демократичних норм, які повністю виключають силовий вплив влади на партії та їх лідерів.

Про це йдеться у заяві партії "Відродження" у зв’язку з затриманням лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана.

"Звинувачення, які сьогодні висуваються голові політради партії “УКРОП” Генадію Корбану, - річної давнини. Тому виникає логічне запитання, чому представники правоохоронних органів затримали політика одразу після проведення місцевих виборів", - заявляють у партії.

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У "Відродженні" підкреслюють, що Корбана, який весь цей час перебував в Україні, навіть не було викликано на допит. Натомість в процесі його затримання взяли участь біля півтисячі співробітників Служби безпеки України та Генеральної прокуратури.

"Нажаль, в таких діях можна вбачати акт політичної репресії проти політиків. Тим більше, коли ще не завершено виборчий процес, а затримані і фігуранти обшуків є прямими його учасниками", - підкреслили у заяві.