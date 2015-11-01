Депутата від "УКРОПу" та адвокатів не пустили до Корбана в СІЗО (фоторепортаж)

Народного депутата від партії УКРОП Андрія Денисенка та захисників не пустили до лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбана до СІЗО СБУ, щоб пересвідчитися у стані здоров’я затриманого.

Як передає кореспондент УНІАН, захисники і депутат прийшли до будівлі УСБУ України в м. Києві та Київській області на Аскольдовому провулку.

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Але, незважаючи на те, що сьогодні управління має працювати до 17.00, усі двері були зачинені. Лише на КПП № 3 охоронець повідомив, що наразі в управлінні нікого немає і воно зачинене.

Коментуючи ситуацію, Денисенко назвав такий стан речей знущанням із Корбана, який, за наявною у нього інформацією, перебуває у передінфарктному стані і має бути обстежений лікарями. «Це повний правовий нігілізм. Крім того, влада фактично взяла в заручники Корабана», - сказав Денисенко.

Водночас він додав : «Ми будемо звертатися безпосередньо до громадськості, до людей, безпосередньо через засоби масової інформації. Ми обов’язково поставимо це питання в парламенті, оскільки йдеться про затримання лідера однієї з політичних сил, яка є однією із лідерів місцевих перегонів».

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Своєю чергою адвокат Корбана Ярослав Гришин сказав: «Із ЗМІ ми знаємо, що представники прокуратури будуть домагатися щодо Корбана Геннадія Олеговича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наш борг як адвокатів виписаний правилами адвокатської етики – надати належну Корбану допомогу. Разом із цим ми бачимо і можемо констатувати грубе порушення права на захист, оскільки ми не можемо зустрітися із нашим клієнтом і, відповідно, надати йому необхідну правову допомогу. Безумовно, ми будемо оскаржувати всі ці незаконні дії як у ГПУ, так і в Європейському суді з прав людини – вже зараз ми займаємося цим».

Також слід зазначити, що до будівлі УСБУ прибув наряд поліції. На запитання журналістів, хто і чому викликав патруль, поліцейські відповіли, що не знають цього. Водночас вони зауважили, що цей район перебуває в їхній зоні відповідальності. І, побачивши велику кількість людей біля режимного об’єкта, «ми вирішили поцікавитися, що відбувається», - сказали поліцейські.