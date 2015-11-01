Корбана вивезли зі слідчого управління ГПУ
01:13, 01 листопада 2015Політика
5 0
Лідера партії УКРОП Геннадія Корбана доправили у СІЗО СБУ
Корбана вивезли зі слідчого управління ГПУ / ТСН.ua
Про це повідомляє ТСН.ua.
Читайте такожКорбан розповів подробиці свого затримання
За інформацією від кореспондента з місця подій, машини, які привезли Корбана в управління, покинули територію. Зі слідчого управління ГПУ в Києві його доправили до СІЗО СБУ.
Нагадаємо, 31 жовтня в офісі УКРОПУ відбувся обшук, Геннадія Корбана затримали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter