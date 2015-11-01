Корбана вивезли зі слідчого управління ГПУ

Про це повідомляє ТСН.ua.

Читайте такожКорбан розповів подробиці свого затримання

За інформацією від кореспондента з місця подій, машини, які привезли Корбана в управління, покинули територію. Зі слідчого управління ГПУ в Києві його доправили до СІЗО СБУ.

Нагадаємо, 31 жовтня в офісі УКРОПУ відбувся обшук, Геннадія Корбана затримали.