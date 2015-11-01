В Одесі четверо суддів взяли самовідвід при розгляді позову кандидата в мери Боровика

22:59, 01 листопада 2015
Політика
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В Одесі 4 суддів взяли самовідвід при розгляді позову кандидата в мери Одеси, радника голови Одеської ОДА Олександра Боровика, який оскаржив результати голосування.

суд / insight-ukraine.org

Про це УНІАН повідомили в Одеській обласній організації «Комітет виборців України».

Зокрема, сьогодні суддя Одеського окружного адміністративного суду Сергій Стефанов взяв відвід у справі Боровика проти Одеської міської виборчої комісії.

В організації зазначили, що 31 жовтня розглядати цей же позов Боровика до міськвиборчкому відмовилися судді цього ж суду Едуард Іванов і Леонід Свида.

Також в Одеському апеляційному адміністративному суді взяв відвід суддя Юрій Градовський, який заявив, що особисто знайомий з одним із кандидатів і тому не може розглядати скаргу Боровика на рішення Одеської окружного адміністративного суду за позовом проти Суворовської територіальної виборчої комісії.

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Як повідомляв УНІАН, Одеський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову кандидата в мери Одеси, радника голови Одеської ОДА Олександра Боровика, який оскаржив результати голосування в Малиновському, Київському та Суворовському районах міста.

Одеська міська виборча комісія ввечері 27 жовтня зареєструвала Геннадія Труханова мером Одеси. Так, згідно з результатами 100% підрахованих протоколів, у голосуванні на виборах міського голови Одеси взяли участь 264 тис. 76 осіб. За Труханова проголосували 138 тис. 865 виборців, що становить 52,58%, за Олександра Боровика - 66 тис. 482 осіб (25,18%), за Едуарда Гурвіца - 22 тис. 475 осіб (8,51%), за Сергія Ківалова - 14 тис. 865 (5,62), за Світлану Фабрикант - 8 тис. 174 (3,1%). Голова Одеської ОДА Саакашвілі 27 жовтня заявив, що на виборах міського голови Одеси було допущено масову фальсифікацію на користь чинного мера Труханова.

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