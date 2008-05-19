Ющенко застерігає від спроб зірвати вибори в Києві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застерігає всіх учасників виборчого процесу в Києві від спроб зірвати вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

За її словами, Президент звернув увагу всіх гілок влади і політичних сил на необхідність неухильного забезпечення виборчих прав громадян під час виборів у м. Києві.

«Сигнали, які лунають щодо підготовки до зриву виборів, чи бажання певних політичних сили переглянути їх результати, бо вони не відповідають запланованим – мають бути керівництвом (протидії - УНІАН) до дій усіх відповідальних органів влади. Комісії всіх рівнів мають належним чином організувати проведення виборів, а правоохоронні органи – убезпечити їх від провокацій», - підкреслив Президент.

В.ЮЩЕНКО наголошує, що вибори в столиці мають пройти вільно і демократично, і так само має бути визначено переможця. «Україна може пишатися тим, що саме громадяни визначають, хто з політиків отримає посади. Я не допущу, щоб хтось поставив це наше спільне завоювання під сумнів», - резюмував Президент, сказала І.ВАННИКОВА.