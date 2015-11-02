Українці в Нідерландах створили сайт щодо референдуму стосовно Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Про це в інтерв'ю власному кореспонденту УНІАН повідомив засновник сайту Сергій Радочин, який приїхав на роботу в Нідерланди п'ятнадцять років тому з Херсону і працює IT менеджером.

Говорячи про цю ініціативу, співрозмовник агентства зазначив, що все почалося з того, що у групі на Фейсбуці, яка називається Maidan_NL "розпочалося обговорення того, що треба щось робити". "Ми живемо в Нідерландах. Питання референдуму вже вирішено, а тому треба хоча б дати їм (нідерландцям) можливість знати правду, а не тільки ту точку зору, яку пропагують організатори референдуму. Що буде робити пересічний нідерландець, якщо він перед тим, як йти голосувати, захоче дізнатися про Угоду про асоціацію? Скоріш за все, він піде в Інтернет і буде шукати. На нашому сайті є новини, є інформація щодо Угоди про асоціацію, але також є і точка зору організаторів референдуму. Так все і розпочалося", - розповів він.

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За словами Радочина, вже найближчими днями ініціативна група збереться на засідання, щоб обговорити план та стратегію подальших дій. "Зрозуміло, що треба намагатися потрапити в нідерландські засоби масової інформації. Найближчим часом відбудеться зібрання ініціативної групи, щоб виробити стратегію, зрозуміти, на що ми готові і на що у нас є час та досвід", - наголосив він.

Співрозмовник агентства також повідомив, що наразі цю ініціативу він фінансує за власні кошти.