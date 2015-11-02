Необхідно спростити систему притягнення депутатів до відповідальності - депутат

Про це на засіданні Погоджувальної ради заявив народний депутат фракції "Народний фронт", голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський.

"Сьогодні слідчі Головного слідчого управління МВС зробили спробу викликати депутата на допит, але Кримінально-процесуальний кодекс ніхто не відміняв. Якщо ми будуємо європейську державу, то ми повинні його дотримуватись, усі прекрасно в цьому залі розуміють, в чому проблема", - сказав він.

"За нинішньою процедурою немає жодного шансу затримати депутатів з оточення Януковича", - підкреслив представник "Народного фронту".

Сергій Пашинський звернувся до спікера парламенту Володимира Гройсмана і Регламентного комітету Верховної Ради, аби створити спрощену процедуру для притягнення до відповідальності народних депутатів.

"Щоб правоохоронні органи могли виконати свій обов'язок і притягнути винних з оточення Януковича до кримінальної відповідальності не віртуально, а реально", - підкреслив Сергій Пашинський.