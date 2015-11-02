Генпрокуратура викликає на допит Березюка

Це випливає з повістки, опублікованої на сторінці "Самопомочі" у Facebook.

Так, Березюк викликається на 10:00 4 листопада до слідчого з особливо важливих справ Генпрокуратури Валерія Машики "для участі у проведенні допиту у кримінальній справі №42015000000001818".

Також політсила опублікувала звернення ГПУ до керівника апарату Верховної Ради Володимира Слишинського з проханням передати Березюку повістку "про необхідність явки до органу досудового слідства для дачі показань щодо обставин, викладених у заяві міського голови Львова Садового А.І.".

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня близько 22:50 у Львові на подвір'ї будинку, де проживає Садовий, пролунав вибух.

Працівники міліції, які здійснюють охорону території біля будинку мера, затримали чоловіка, що кинув гранату. Встановлено, що це 29-річний місцевий житель. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

31 жовтня затриманий був заарештований на 2 місяці Галицьким райсудом Львова.