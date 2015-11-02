Канцелярія суду у справі Корбана відмовила його адвокатам у прийомі заяв на відвід третьому судді - захист

Як передє кореспондент УНІАН, захисники Корбана звернулися до суду з проханням перенести засідання на 3 листопада на 9:00 ранку, коли розпочне роботу канцелярія.

Суддя Ігор Шиков оголосив чергову перерву у судовому засіданні.

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Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську пройшли обшуки в будинку лідера «УКРОП» Корбана та його батьків, а також у будинку голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в слідчому ізоляторі СБУ.

Пізніше у партії «УКРОП» заявили, що у Корбана стався інфаркт, але 1 листопада слідчий Слідчого управління ГПУ Микола Макєєв стверджував, що жоден лікар не підтвердив інформацію про інфаркт у Корбана.