У Корбана діагностували інфаркт, проте слідчі дії продовжились - УКРОП

Про діагноз Геннадія Корбана повідомляє прес-служба УКРОПу на своїй сторінці у Facebook.

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Коли політик був іще в слідчому управлінні ГПУ в Києві, йому викликали "швидку допомогу" - піднявся тиск.

У прес-службі повідомляють: незважаючи на те, що медики рекомендували Корбану госпіталізацію, правоохоронці відмовили у цьому і продовжили слідчі дії.

Додамо, нещодавно стало відомо, яку підозру оголосили Корбану.