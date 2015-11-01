У Корбана діагностували інфаркт, проте слідчі дії продовжились - УКРОП
02:12, 01 листопада 2015Політика
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Лікарі "швидкої" рекомендували політику госпіталізацію.
Діагноз Геннадія Корбана / УКРОП
Про діагноз Геннадія Корбана повідомляє прес-служба УКРОПу на своїй сторінці у Facebook.
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Коли політик був іще в слідчому управлінні ГПУ в Києві, йому викликали "швидку допомогу" - піднявся тиск.
У прес-службі повідомляють: незважаючи на те, що медики рекомендували Корбану госпіталізацію, правоохоронці відмовили у цьому і продовжили слідчі дії.
Додамо, нещодавно стало відомо, яку підозру оголосили Корбану.
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