Адвокати вимагають звільнити Корбана у зв'язку із закінченням терміну його утримання під вартою

Як передає кореспондент УНІАН, о 8:40 сплив термін утримання його під вартою (72 години).

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За кілька хвилин до цього Корбана доставили у Новозаводський районний суд Чернігова з міської лікарні. На вимогу адвокатів, співробітники СБУ заблокували один із коридорів біля зали засідань, та нікого туди не впускають. Разом з ними перебуває Корбан.

Народний депутат Андрій Денисенко заявляє, що представники СБУ тепер незаконно утримують Корбана та грубо порушують закон.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську пройшли обшуки в будинку лідера УКРОП Корбана та його батьків, а також у будинку голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в слідчому ізоляторі СБУ.

Пізніше у партії УКРОП заявили, що у Корбана стався інфаркт, але 1 листопада слідчий Слідчого управління ГПУ Микола Макєєв стверджував, що жоден лікар не підтвердив інформацію про інфаркт у Корбана.