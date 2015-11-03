Адвокати вимагають звільнити Корбана у зв'язку із закінченням терміну його утримання під вартою
Адвокати вимагають від конвоїрів СБУ звільнити лідера партії "Українське об'єднання патріотів – УКРОП" Геннадія Корбана.
Як передає кореспондент УНІАН, о 8:40 сплив термін утримання його під вартою (72 години).
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За кілька хвилин до цього Корбана доставили у Новозаводський районний суд Чернігова з міської лікарні. На вимогу адвокатів, співробітники СБУ заблокували один із коридорів біля зали засідань, та нікого туди не впускають. Разом з ними перебуває Корбан.
Народний депутат Андрій Денисенко заявляє, що представники СБУ тепер незаконно утримують Корбана та грубо порушують закон.
Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня у Дніпропетровську пройшли обшуки в будинку лідера УКРОП Корбана та його батьків, а також у будинку голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.
Потім Корбана доставили до Головного слідчого управління Генпрокуратури в Києві. Згодом стало відомо, що Корбан перебуває в слідчому ізоляторі СБУ.
Пізніше у партії УКРОП заявили, що у Корбана стався інфаркт, але 1 листопада слідчий Слідчого управління ГПУ Микола Макєєв стверджував, що жоден лікар не підтвердив інформацію про інфаркт у Корбана.