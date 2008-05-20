Прокуратура вирішила, що Калашников журналістів не бив

Прокуратура міста Києва закрила кримінальну справу стосовно інциденту, що стався між знімальною групою телеканалу СТБ та екс-депутатом від Партії регіонів Олегом Калашниковим.

Про це йдеться в постанові прокуратури, адресованій оператору Володимиру Новосаду, текст якої має "Українська правда".

"Повідомляю, що слідчим відділом прокуратури міста Києва кримінальна справа, по якій вас було визнано потерпілим, закрита за відсутністю складу злочину", - зазначається в постанові слідчого.

Разом із тим, Новосад вважає, що слідство було упередженим.

"Я бачив, що слідчий, який вів нашу справу, упереджено ставився до неї. Були випадки, коли він відмовлявся вносити до справи свідчення тих свідків, що підтверджували нашу версію інциденту. З цього я зробив висновок, що він хотів скоріше закрити цю справу", - зазначив Новосад.

Постанова датована 10 квітня 2008 року, однак оператор отримав її лише у понеділок 19 травня.

Як відомо, 12 липня 2006 року група людей з Партії регіонів, серед яких був депутат Калашніков, перешкодила роботі телевізійної групи СТБ під стінами Верховної Ради.

Вони силоміць відібрали касету в знімальної групи СТБ, журналісти були побиті. 14 липня прокуратурою Печерського району Києва була порушена кримінальна справа за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.