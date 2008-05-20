Довгий закликає киян не брати продуктових наборів

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ сподівається, що в ході розслідування кримінальної справи за фактом розповсюдження нібито від команди мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО недоброякісних продуктів харчування буде перевірена причетність до цієї афери не лише штабу Блоку Юлії Тимошенко, але і вищого керівництва МВС, включаючи міністра Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це йдеться у заяві О.ДОВГОГО, переданій УНІАН прес-службою Блоку Черновецького.

О.ДОВГИЙ запевнив організаторів цієї провокації, що цю справу так не залишить і до кінця слідкуватиме за перебігом її розслідування, щоб переконатися, що винні будуть покарані. "Адже ця афера на моїй пам’яті - найбрудніший хід чорних політтехнологів, оскільки він прямо загрожує життю і здоров’ю людей", - підкреслив секретар Київради.

Також О.ДОВГИЙ закликав киян до завершення виборчої кампанії "не отримувати від будь-яких осіб побутових товарів, продуктів харчування або грошей, а також не передавати іншим особам своїх документів, зокрема паспорта". "Спокуса отримати винагороду може позбавити Вас не лише права вільно обирати, але і завдати шкоди Вашому здоров’ю або майну", - додав заступник київського міського голови.

Як повідомлялося, 17 травня цього року прокуратурою на підставі звернення О.ДОВГОГО було порушено кримінальну справу за фактом спроби дискредитації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його команди шляхом розповсюдження нібито від них недоброякісних продуктів харчування.

За даними прес-служби прокуратури Києва, "кримінальну справу порушено проти осіб, котрі протягом 12-15 травня 2008 року шляхом обману, з метою викликати недовіру киян до суб’єкта виборчого процесу, а саме Блоку Леоніда Черновецького, та його дискредитації на виборах Київського міського голови і депутатів Київради, розповсюджували нібито від імені прибічників вказаної політичної сили набори недоброякісних продуктів харчування, що не відповідали вимогам Законів України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення ” та „Про безпечність та якість харчових продуктів”.

У вказаній кримінальній справі дані доручення УСБУ у м. Києві та Київській області та ГУ МВС України в м. Києві встановити всіх осіб, причетних до зазначених подій.