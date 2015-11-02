Увечері невідомі обстріляли кабінет Шокіна із стрілецької зброї

Як передає кореспондент УНІАН, начальник ГУ МВС у м. Києві Олександр Терещук, який зараз перебуває на місці події разом із слідчо-оперативними групами, нині не зміг уточнити, з якої саме стрілецької зброї було обстріляно приміщення Генпрокуратури України на вулиці Різницькій, зокрема, начебто, і кабінет генпрокурора.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає, додали с СБУ.

Будівля оточена міліцією, додали в главку МВС. Разом з тим, співробітників міліції до будівлі ГПУ не пускають, на місці працюють працівники СБУ.