Увечері невідомі обстріляли кабінет Шокіна із стрілецької зброї
23:21, 02 листопада 2015Політика
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Сьогодні ввечері невідомі обстріляли кабінет Шокіна із стрілецької зброї.
Увечері невідомі обстріляли кабінет Шокіна / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, начальник ГУ МВС у м. Києві Олександр Терещук, який зараз перебуває на місці події разом із слідчо-оперативними групами, нині не зміг уточнити, з якої саме стрілецької зброї було обстріляно приміщення Генпрокуратури України на вулиці Різницькій, зокрема, начебто, і кабінет генпрокурора.
Постраждалих внаслідок обстрілу немає, додали с СБУ.
Будівля оточена міліцією, додали в главку МВС. Разом з тим, співробітників міліції до будівлі ГПУ не пускають, на місці працюють працівники СБУ.
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