У НУ-НС вважають, що Портнову важко сподіватися на повну підтримку

Фракція блоку “Наша Україна – Народна самооборона” вважає, що спершу слід розглянути програму приватизації на 2008 рік, а потім – кандидатуру на посаду голови Фонду державного майна України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам народний депутат України Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС).

За його словами, НУ-НС « не цікавить, кому попаде який портфель», а найголовніше – визначитися щодо об’єктів приватизації і щодо того, куди підуть кошти від неї.

«Головне для нас – не хто буде очолювати це відомство, хоча ми розуміємо, що маємо виконати свої зобов’язання по коаліційній угоді, а які об’єкти приватизуватимуться, і куди будуть використані кошти», – сказав Р.ЗВАРИЧ.

Він зазначив, що фракція НУ-НС не була ініціатором проведення засідання ради коаліції. Водночас депутат висловив сподівання, що на засіданні «може бути цікава розмова».

Р.ЗВАРИЧ підкреслив, що поки що фракція НУ-НС не обговорювала призначення голови ФДМУ і не ухвалювала рішення щодо кандидатури Андрія ПОРТНОВА на цю посаду.

У той же час депутат натякнув, що гострі заяви на адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА з боку А.ПОРТНОВА зменшують шанси останнього здобути підтримку фракції “Наша Україна – Народна самооборона” у разі внесення його кандидатури на посаду голови ФДМУ у парламент. «Важко сподіватися на повну підтримку своїх партнерів, якщо ти у такій жорсткій формі критикуєш лідера своїх партнерів», – сказав Р.ЗВАРИЧ.