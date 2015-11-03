На Луганщині за "референдум ЛНР" будуть судити голову райради
Прокуратура Луганської області 2 листопада в порядку спеціального досудового розслідування направила до суду обвинувальний акт стосовно голови Кремінської районної ради Луганської області та депутата цієї ради, підозрюваних в організації псевдореферендума про статус регіону в 2014 році.
Як йдеться в повідомленні прес-служби облпрокуратури, на початку травня 2014 року підозрювані організували проведення на території Кремінського району незаконного референдуму про визнання суверенітету терористичної організації "Луганська народна республіка".
В ході досудового розслідування стосовно підозрюваних суд виніс постанову про затримання і доставку в суд.
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У жовтні правоохоронці затримали підозрюваних у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.
Зазначимо, що голова Кремінської райради Юлія Назаренко була, за повідомленнями місцевих ЗМІ, в травні нинішнього року знята з посади попереднім вже складом райради.