На Луганщині за "референдум ЛНР" будуть судити голову райради

Як йдеться в повідомленні прес-служби облпрокуратури, на початку травня 2014 року підозрювані організували проведення на території Кремінського району незаконного референдуму про визнання суверенітету терористичної організації "Луганська народна республіка".

В ході досудового розслідування стосовно підозрюваних суд виніс постанову про затримання і доставку в суд.

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У жовтні правоохоронці затримали підозрюваних у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Зазначимо, що голова Кремінської райради Юлія Назаренко була, за повідомленнями місцевих ЗМІ, в травні нинішнього року знята з посади попереднім вже складом райради.