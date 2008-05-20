Кучма думає, що Ющенко не наступатиме на ті самі граблі

Колишній Президент України Леонід КУЧМА переконаний, що дострокових президентських і парламентських виборів не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

На думку Л.КУЧМИ, президентські і парламентські вибори відбудуться у визначений Конституцією термін.

«Я думаю, Президент не буде наступати на ті самі граблі і призначати незаконні вибори», - сказав він.

Говорячи про ситуацію у Верховній Раді, Л.КУЧМА нагадав, що дострокові вибори можливі лише у разі, якщо нинішня коаліція розвалиться, а нова не буде створена. На його думку, іншу коаліцію, ніж ту, що існує сьогодні у парламенті, створити буде неможливо.

За його словами, навіть якщо Верховна Рада висловить недовіру прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, вона залишиться працювати як виконувач обов’язків керівника уряду.

Тому Л.КУЧМА вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО необхідно сьогодні дати можливість працювати і показати, на що її уряд здатний.