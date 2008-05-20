Кріль побачив, як Тимошенко реалізовує рейдерський проект

Народний депутат України (фракція НУ-НС), голова політичної партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що призупинення приватизаційних процесів дає шанси продати Одеський припортовий завод та інші об’єкти державної власності за необхідності і за реальну ціну, а не в угоду кулуарним домовленостям певних політичних сил.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

«Я продовжую наголошувати на тому, що в умовах політичної кризи, численних порушень законодавства і чинної Конституції продаж державного майна – це безвідповідальність і злочин. Люди, які сприяли цьому, мають нести відповідальність, аж до кримінальної», – переконаний І.КРІЛЬ.

Він зазначив, що розпорядження Кабінету міністрів від 16 травня про передачу собі повноважень від Фонду держмайна на управління пакетами акцій ряду державних підприємств – «це наступна частина реалізації рейдерського проекту ТИМОШЕНКО із захоплення Фонду держмайна».

«Зрозумівши, що ОПЗ і «Полтаваобленерго» втрачені, прем’єр робить спроби заволодіти підприємствами через контроль за їх менеджментом», – зауважив депутат.

І.КРІЛЬ впевнений, що приватизаційний процес в Україні має відновитися тільки після затвердження у Верховній Раді програми приватизації.