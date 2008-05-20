БЮТ судитиметься з заступником Балоги

БЮТ подасть позов до суду на заступника глави Секретаріату Президента України Марину СТАВНІЙЧУК.

Про це йдеться у повідомлені прес-служби блоку, переданому в УНІАН.

“Операція Секретаріату Президента проти Блоку Юлії Тимошенко на виборах у Києві зводиться до банальної брехні і наклепницьких звинувачень”, – зазначається у повідомлені.

”Наша політична сила звертається до суду з позовом до заступника глави Секретаріату Президента М.СТАВНІЙЧУК у зв’язку з абсурдними і абсолютно безпідставними звинуваченнями на адресу Блоку”, – повідомляє прес-служба БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня М.СТАВНІЙЧУК на брифінгу закликала БЮТ відмовитися від поширення неправдивої інформації про спроби фальсифікацій виборів мера Києва.

Зокрема, М.СТАВНІЙЧУК заявила, що 18 травня було зафіксовано поширення листівок компрометуючого характеру, у яких йшлося про начебто відмову кандидата у мери Києва Віталія КЛИЧКА балотуватися на цю посаду на користь кандидата від БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА.

Крім того, М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО неодноразово під час зустрічей з виборцями говорила про ймовірність фальсифікації результатів майбутніх виборів мера Києва.

Також заступник глави Секретаріату Президента закликала БЮТ відмовитися від тиску на виборців напередодні виборів у столиці.