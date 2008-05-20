У БЮТ радять Секретаріату Президента дбати про порядок дня Ющенка

Блок Юлії Тимошенко занепокоєний інформаційно-агітаційною кампанією, розгорнутою Секретаріатом Президента України напередодні голосування за мера Києва та депутатів Київради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами керівника юридичного департаменту БЮТ Володимира ПИЛИПЕНКА, «останніми днями почастішали інформаційні випади окремих службовців Секретаріату Президента України проти учасників виборчого процесу на посаду Київського міського голови та до Київської міської ради, центральне місце серед яких займає Блок Юлії Тимошенко.

«Безпідставні та юридично непідтверджені закиди щодо якихось майбутніх спроб БЮТ вплинути на волевиявлення киян під час виборів 25 травня, ефемерні звинувачення у спробах нібито підкупу є нічим іншим як неприхованою агітацією проти нашої політичної сили», - наголосив В.ПИЛИПЕНКО.

«Ми хочемо нагадати, що Секретаріат Президента - це не ЦВК, а технічна установа, що забезпечує діяльність глави держави. Тому потрібно більше перейматись порядком дня Президента України і не перетворювати Секретаріат Президента на агітаційний намет», - додав він.