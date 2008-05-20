Тимошенко: в парламенті де-факто діє ”широка коаліція”...

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що на сьогодні в Україні де-факто існує коаліція кланів та представників Секретаріату Президента.

Про це вона заявила сьогодні в ефірі «5-го каналу».

«Демократична коаліція створена в парламенті де-юре і має на два голоси всього переваги. А де-факто в кулуарах працює інша коаліція», - сказала вона. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, це «коаліція тих саме кланів, з якими ми боролися в 2004 році, і, на жаль, Секретаріату Президента». «І виходить так, що там і силові структури, і велика кількість політиків, і на сьогоднішній день коаліція де-факто за кулісами одна, а де-юре, формально, існує демократична коаліція», - наголосила глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що демократична коаліція тримається тільки за рахунок діяльності ряду чесних депутатів, які входять до НУ-НС і БЮТ. «Я дякую нашим справжнім побратимам, які нікуди не дають себе перетягнути, ні в які широкі коаліції», - додала вона.