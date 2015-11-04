"Самопоміч" обговорить перехід фракції в опозицію - Соболєв

Про це повідомляє "112 Україна".

"Завтра у нас буде чергова дискусія у фракції про перехід в опозицію, я особисто вважаю, що з таким президентом, прем'єр-міністром, нам не вдасться створити ефективний уряд", - наголосив Соболєв.

Також він зазначив, що цієї позиції дотримується низка депутатів, зокрема, Семен Семенченко, Павло Костенко, Роман Семенуха і інші депутати.

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Як повідомляв УНІАН, раніше з коаліції вийшла Радикальна партія після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації. Спочатку коаліція включала конституційну більшість.