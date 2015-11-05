На засіданні суду у справі Корбана через тисняву штатив камери впав на журналістку та розбив їй голову
15:42, 05 листопада 2015Політика
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На засіданні Печерського районного суду Києва у справі лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана, яке проходить у тісній залі, штатив від камери впав на журналістку та розбив їй голову.
Як передає кореспондент УНІАН, після удару в журналістки почалася кровотеча.
Одразу ж після інциденту постраждалу в супроводі міліції вивели із зали судових засідань та викликали їй "швидку".
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні під час судового засідання один із правоохоронців знепритомнів. Його винесли із зали.
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