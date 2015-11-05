На засіданні суду у справі Корбана через тисняву штатив камери впав на журналістку та розбив їй голову

Як передає кореспондент УНІАН, після удару в журналістки почалася кровотеча.

Одразу ж після інциденту постраждалу в супроводі міліції вивели із зали судових засідань та викликали їй "швидку".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні під час судового засідання один із правоохоронців знепритомнів. Його винесли із зали.