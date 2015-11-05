Дисидент Степан Хмара прийшов підтримати Корбана (фото)
16:48, 05 листопада 2015Політика
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Хмара назвав процес над лідером "УКРОПу" планом Путіна із зачистки опозиці.
Степан Хмара прийшов підтримати Геннадія Корбана
Процес над лідером УКРОПу Геннадієм Корбаном є планом із зачистки опозиції.
Про це заявив правозахисник і дисидент Степан Хмара у перерві судового засідання у справі Геннадія Корбана.
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«Цей процес повинен створювати враження, що УКРОП – це злочинне угрупування, на чолі якого стоїть такий страшний злочинець як Корбан. А насправді це план Путіна із зачистки опозиці», – сказав Степан Хмара.
За його словами, влада «втратила легітимність, оскільки платить податки агресору, який воює на Донбасі і вбиває наших кращих громадян».
«Ці ознаки підпадають під ст.111 Кримінального кодексу України «Державна зрада», – додав Хмара.
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