Дисидент Степан Хмара прийшов підтримати Корбана (фото)

Процес над лідером УКРОПу Геннадієм Корбаном є планом із зачистки опозиції.

Про це заявив правозахисник і дисидент Степан Хмара у перерві судового засідання у справі Геннадія Корбана.

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«Цей процес повинен створювати враження, що УКРОП – це злочинне угрупування, на чолі якого стоїть такий страшний злочинець як Корбан. А насправді це план Путіна із зачистки опозиці», – сказав Степан Хмара.

За його словами, влада «втратила легітимність, оскільки платить податки агресору, який воює на Донбасі і вбиває наших кращих громадян».

«Ці ознаки підпадають під ст.111 Кримінального кодексу України «Державна зрада», – додав Хмара.