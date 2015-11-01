Коломойський назвав затримання Корбана "болісною реакцією" на результат "УКРОПу" на виборах

На думку екс-губерантора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського, ніяких кримінальних злочинів за лідером партії "УКРОП" Геннадієм Корбаном немає.

"Справа Корбана - чиста політика. Я впевнений, це пов'язано з результатами, партія "Укроп" отримала на місцевих виборах", - про це Ігор Коломойський заявив в ексклюзивному коментарі Lb.ua.

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"Мені ніхто не висував жодних вимог, я не відчуваю тиску, тим більше шантажу. Я нормально спілкуюся з АП, ніяких претензій мені не озвучували", - сказав екс-губернатор Дніпропетровської області, відповідаючи на питання про те, чи можна розглядати Корбана як заручника влади в її боротьбі з самим Коломойським.

"Зрозуміло, що ніяких кримінальних злочинів за Корбаном немає, всі звинувачення надумані. Ми не байдужі до його долі і будемо боротися в юридичній площині за те, щоб довести це... Силовики - люди підневільні, ми розуміємо, кому вони підпорядковуються, чиї команди виконують. Які до них можуть бути претензії? Хіба тільки з точки зору формального дотримання закону. Я знаю, що ці так звані справи (щодо Корбана, - ред.) знаходилися в папках, покритих пилом. Чому їх дістали саме зараз? Знову-таки: незрозуміла болісна реакція (влади, - ред.) на результат "Укропу", - зазначив Коломойський.

"Патріотичні сили повинні вести діалог. "Укроп" - патріотична сила і БПП-Солідарність позиціонується так само", - акцентував він.

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Коломойський додав також, що Корбан - зважаючи на події - вийшов у вищий ешелон української політики. "Його можна привітати. Навіть доба, проведена у СІЗО, автоматично виводить до вищої політичної ліги. Пройшов бойове хрещення, можна сказати".

Як відомо, Геннадію Корбану пред'явлені саме кримінальні звинувачення. Конкретно, ГПУ звинувачує його у привласненні, розтраті майна (ч. 5 ст. 191 КК) і незаконному заволодінні транспортним засобом (1 ч.. ст. 289 КК), а також у створенні організованої злочинної організації (маються на увазі дії в групі).

Як повідомляв УНІАН, вранці 31 жовтня в Дніпропетровську почалися обшуки членів партії «УКРОП». Обшуки пройшли в будинку лідера партії Геннадія Корбана та його батьків, а також вдома у голови правління «Фонду оборони країни» Павла Хазана.

Потім Корбана доставили до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України в Києві, де політику стало погано.

Згодом стало відомо, що Корбан знаходиться в слідчому ізоляторі СБУ.