Плющ закликає Ющенка не повторювати помилок Кучми

Колишній голова Верховної Ради Іван ПЛЮЩ закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА не повторювати помилок свого попередника Леоніда КУЧМИ, який у 2002 році силою створив парламентську більшість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ПЛЮЩ заявив сьогодні на засіданні круглого столу лідерів парламентських фракцій за участю Президента України.

“Л.КУЧМА наступив на граблі тоді, коли “Наша Україна” мала найбільше депутатів у Верховній Раді, а він зруйнував цю коаліцію, зібрав всіх в “Українському домі”, і пішли по-іншому шляху. До чого цей шлях привів, ми бачили”, - сказав І.ПЛЮЩ.

Він підкреслив, що якщо в даному випадку діяти за принципом уподобань, і приймати рішення про розпуск парламенту через те, що нова коаліція не до вподоби, то тоді доведеться “шукати другий народ, бо цей народ цих же й обере”.

І.ПЛЮЩ висловив переконання, що Президент України має дати можливість сформованій коаліції попрацювати, а якщо вона не справиться, то тоді вже порушувати питання про дострокові вибори.