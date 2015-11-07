Данія готова надати підтримку малому та середньому бізнесу в Україні - Клімкін

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Twitter.

«Була добра розмова з Крістіаном Єнсеном (міністром закордонних справ і розвитку Данії - УНІАН). Данія відкриє інвестиційний фонд для розвитку підприємств малого і середнього бізнесу України», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, міністр Клімкін перебуває з візитом у Королівстві Данія. У рамках робочого візиту він провів переговори з главою зовнішньополітичного відомства Данії Крістіаном Єнсеном. Єнсен підтвердив, що Данія виступає за політичне врегулювання ситуації на Донбасі, а російська сторона має нести відповідальність за забезпечення повного припинення вогню і звільнення українських політв'язнів.

Крім того, міністри обмінялися думками щодо активізації в 2016 році політичного діалогу України і Данії за рахунок двосторонніх візитів на високому та найвищому рівнях, зокрема, проведення першого в історії дипломатичних відносин офіційного візиту в Україну прем'єр-міністра Данії Ларса Льокке Расмуссена.

Як відзначили в МЗС, сторони погодилися, що висока динаміка політичних контактів має стати позитивним сигналом для відновлення обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій.