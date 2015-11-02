Клімкін розповів про закони, відсутність яких знижує шанси на отримання безвізового режиму з ЄС

Про це він сказав на погоджувальній раді парламенту в понеділок, 2 листопада, пише Українська правда.

"Дуже коротко пройдуся по всьому колу законодавчих актів, які необхідні в контексті позитивного рішення щодо безвізового режиму, а Павло Дмитрович (Петренко) потім зупиниться на деяких критичних", - зазначив голова МЗС.

"15 грудня Європейська комісія має зробити останній звіт. Його фактично почнуть робити протягом наступних двох трьох тижнів. І нам необхідно продемонструвати чіткий – у тому числі, законодавчий прогрес саме протягом цих двох трьох тижнів", - сказав він.

"Законопроекти, які мають бути розглянуті цього тижня, можна умовно поділити на три групи: ті, які вже прийняті в першому читанні, які включені до порядку денного і які ще не включені", - пояснив Клімкін.

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За його словами, йдеться про закон про зовнішню трудову міграцію, який підготовлений до другого читання. "Це неодмінна дуже чітка вимога Європейської комісії, щоб він був прийнятий. І я дуже сподіваюся на успішне голосування по ньому", - сказав голова МЗС.

"Ключовими у сфері боротьби з корупцією є декілька законів, які стосуються системи удосконалення розшуку, арешту та конфіскації майна, а також управління таким майном. Йдеться про 4 законопроекти", - додав він.

Рекомендації полягають у тому, що "важливо забезпечити саме ефективну конфіскацію майна – а для того розширити і часові рамки, і рамки такої конфіскації, зокрема щодо майна, яке перебуває у власності третіх осіб".

У МЗС підготували довідку, як працюють подібні установи у країнах Євросоюзу.

"Наступний момент – питання підслідності (216 стаття)", - зазначив Клімкін.

"До другої групи проектів належить один проект – зміни до Трудового кодексу, питання заборони дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації. У ЄС є достатньо потужне лоббі цих питань – і просто так обійти це питання, незважаючи для його певну чутливість для деяких політиків, не вдасться", - додав він.

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"І третя група – це блок законів, удосконалення законодавства у сфері міграції та притулку. Я дуже сподіваюся, що там не буде жодних питань. Це просто питання удосконалення правових основ для біженців, для їх утримання. Це питання на фоні того, що відбувається у Європейському Союзі, є критичним", - сказав голова МЗС.

"І, звичайно, проект закону про первинну ідентифікацію громадян – №3224. Оскільки ЄС ніколи не погодиться з тим, що у нас буде залишатися та система, яка діє або не діє сьогодні", - сказав Клімкін.

За його словами, без цих законів менше шансів на безвізовий режим.

"Якщо ми приймаємо ці закони – це радикально підвищує наші шанси на отримання безвізового режиму. Звичайно, всі ці закони мають запрацювати після того, як вони будуть схвалені, оскільки мова йде не тільки про законодавчі, а й про подальші зміни. Але якщо ми їх не приймемо, це радикально зменшує наші шанси на безвізовий режим", - заявив Клімкін.